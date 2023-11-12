"По своим каналам передавали" - Глава МИД Беларуси рассказал, почему ждёт новое правительство Польши

Опубликовано: 12.11.2023 21:59 , Обновлено: 12.11.2023

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник заявил в эфире гостелеканала ОНТ, что он и его ведомство ждут завершения процесса формирования нового правительства Польши.

“Посмотрим, куда польское новое правительство выведет нас в наших отношениях”, – заявил министр, напомнив, что всегда выступал и продолжает “выступать за диалог”.

“Мы всегда исходили и исходим из необходимости сохранения принципов добрососедства. Об этом не раз говорил глава нашего государства”, – заявил Сергей Алейник. По его словам, в Варшаве знают, что власти Беларуси ждут начала диалога.

В то же время, глава МИД выдвинул несколько требований для начала таких переговоров: взаимоуважение и отсутствие предварительных условий. “Мы по своим каналам передавали эти сообщения в нашей коммуникации с министерством иностранных дел Польши”, - признался он.

Сергей Алейник обвинил Варшаву в “многочисленных” и “системных недружественных шагах”.

Ранее Телеграф писал, что в пятницу, 10 ноября, в здании Сейма Польши было парафировано коалиционное соглашение между тремя силами — “Гражданской коалицией”, “Третьим путем” и “Левыми”. Таким образом оппозиционные движения подтвердили свою готовность сформировать правительство Польши. Однако до формирования правительства Польши ещё может пройти несколько недель.

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Тем временем, заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Назарук 9 ноября обвинил “коллективный Запад” в создании нерыночных преград для белорусской продукции. Однако, по словам чиновника, бел омские предприятия взамен пойдут осваивать “дальнюю дугу”.

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