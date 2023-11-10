"Грядут безопасные перемены" - Оппозиционные силы Польши подписали коалиционное соглашение

Опубликовано: 10.11.2023 15:41 , Обновлено: 10.11.2023

В пятницу, 10 ноября, в здании Сейма Польши было парафировано коалиционное соглашение между тремя силами - "Гражданской коалицией", "Третьим путем" и "Левыми". Таким образом оппозиционные движения подтвердили свою готовность сформировать правительство Польши.

“Это первое открытое коалиционное соглашение польских правительств”, - заявил глава программы «Польша 2050» Шимон Холовня. По его словам, он хотят “показать всем, что грядут безопасные перемены”.

“Я чрезвычайно горжусь тем, что именно в Сенате было подписано историческое коалиционное соглашение. Это исторический момент, возможно, первый случай, когда такое официальное соглашение регулирует отношения между силами”, - подчеркнул в беседе с журналистами маршал Сената Томаш Гродский.

“У нас есть план, у нас есть программа для Польши, это наша великая решимость, и мы ее будем придерживаться”, - заявил глава Польской народной партии Владислав Косиняк-Камыш.

В свою очередь, Влодзимеж Чарзастый от «Новых левых» признался, что соглашение не сделало всех довольными и политикам пришлось идти на компромисс.

“Это очень широкое компромиссное соглашение. Суть компромисса в том, что никто не бывает полностью удовлетворен и никто не полностью неудовлетворен. Польша возвращается на демократическую, законопослушную карту Европы и мира”, - заявил Роберт Бедронь от “Новых левых”.

“С сегодняшнего дня мы готовы взять на себя ответственность за нашу Родину, - заявил Дональд Туск, уточнив, из чего состоит соглашение. - Это набор ориентиров для сотрудничества после получения от президента возможности сформировать правительство”.

Ранее Телеграф писал, что президент Польши Анджей Дуда решил поручить Матеушу Моравецкому из партии PiS миссию по формированию правительства. И это при том, что у этой партии, в отличии от оппозиции, нет большинства для одобрения в парламенте.

Все дело в том, что три оппозиционные политические силы, набравшие необходимое количество голосов для формирования коалиционного правительства, призвали ранее Анджея Дуду дать им право на создание кабинета министров и не затягивать конституционный процесс искусственно.

[info_b]Согласно результатам выборов в Сейм Польши, правящая партия «Право и справедливость» (PiS) получила 35,38%, Гражданская коалиция (KO) — 30,70%; Третий путь – 14,40%; Новые левые — 8,61%; Конфедерация — 7,16%; Беспартийные представители органов местного самоуправления — 1,86%. Таким образом, у KO, Третьего пути и Новых левых вместе набралось 52%.[/info_b]

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