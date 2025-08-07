По госТВ показали фильм об отъезде Тихановской из страны

Опубликовано: 07.08.2025 08:20 , Обновлено: 07.08.2025

В вечернем эфире гостелеканала ОНТ 6 августа показали документальный фильм, в котором показали обстоятельства выезда из страны в 2020 году экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, впоследствии включённой белорусским МВД в список лиц, причастных к экстремистской деятельности.

Авторы документального фильма заявили о том, что Тихановская выехала за пределы Беларуси “добровольно, без принуждения, с деньгами и полным сопровождением по пути”.

По словам начальника Оперативно-аналитического центра при Президенте Андрея Павлюченко, он лично сопровождал Тихановскую и её подругу и соратницу по предвыборному штабу Марию Мороз до границы. По его словам, после завершения выборов и вспыхнувших массовых уличных протестов в 2020 году Тиханвовская сама обратилась за помощью к властям и “просила помочь деньгами”.

В эфире телеканала показали оперативные кадры, снятые скрытой камерой одним из сотрудников (судя по всему - самим Павлюченко), который вёл с Тихановской переговоры об отъезде из страны. На записи показано, как в один из моментов мужчина передаёт ей свёрток со словами: “Вот деньги, которые вы просили”. Как утверждают авторы документального фильма, в конверте было 15 тыс. евро.

Сам отъезд Тихановской из страны авторы сюжета преподнесли как попытку властей “спасти” её от готовящейся провокации со стороны другого оппозиционного политика - Павла Латушко (также внесён в список лиц, причастных к экстремистской деятельности) и его соратников. Как заявил в эфире ОНТ Николай Карпенков, в 2020 году возглавлявший главное управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Латушко с соратниками планировали поджечь штаб оппозиции в Минске на улице Веры Хоружей.

По словам Карпенков, это планировало “с одной лишь целью - поднять градус протестных настроений” и получить “сакральные жертвы”, чтобы “максимально радикализировать еще на тот момент возможные уличные протесты”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что накануне ведущий гостелеканала ОНТ Игорь Тур в своей авторской программе “Будет дополнено” заявил о возможном создании новой политической силы из числа белорусов, уехавших из страны после 2020 года.

На госТВ заявили о возможном создании новой политсилы из уехавших белорусов

Всё это произошло на фоне подготовки очередной протестной акции в Варшаве, которую решили организовать уехавшие после 2020 года за рубеж белорусы. В Министерстве иностранных дел Беларуси назвали целью запланированного мероприятия “нанесение ущерба Республике Беларусь” и заявили, что подобные “враждебные акции” вредят белорусско-польским отношениям.

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