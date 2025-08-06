На госТВ заявили о возможном создании новой политсилы из уехавших белорусов

Опубликовано: 06.08.2025 11:14 , Обновлено: 06.08.2025

Ведущий гостелеканала ОНТ Игорь Тур заявил о возможном создании новой политической силы из числа белорусов, уехавших из страны после 2020 года. Такое заявление прозвучало в его авторской программе «Будет дополнено».

По его словам, в такую партию могут объединиться те, кто «разочаровался в оппозиционной политике» и ищет пути для возвращения, в том числе путём «публичного покаяния».

Тур утверждает, что у этой политической силы есть рабочее название — « Пора домой ». Ведущий связал это с одноимённой песней Светланы Лободы, которую он назвал «неофициальным гимном» для этой группы белорусов.

[inf]Эти заявления прозвучали в контексте запланированной на 9-10 августа в Варшаве конференции оппозиции. Ведущий заявил, что белорусским властям и правоохранителям известна точная и «не называемая до последнего» локация мероприятия — здание факультета современных языков Варшавского университета.[/inf]

В качестве доказательства в эфире показали кадры этого корпуса снаружи, а также его коридоров и «секретной аудитории» изнутри. Тур заверил, что белорусской стороне известны маршруты подъезда, входы-выходы и возможные места размещения иностранных спецслужб.

На этом фоне в сюжете напомнили о недавних действиях силовых ведомств, а именно заявлении СК об идентификации 207 участников мартовских акций за рубежом, обысках и арестах их имущества в Беларуси. Об этом ранее сообщали и журналисты Telegraf.news.

Ведущий зачитал в эфире несколько фамилий с адресами квартир и домов, которые, по его утверждению, принадлежат фигурантам, и призвал белорусов отказаться от участия в таких мероприятиях.

Кроме того, он упомянул, что накануне в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши, которому вручили ноту в связи с проведением «враждебной акции».

СК объявил об арестах имущества и обысках у 207 белорусов, живущих за границей