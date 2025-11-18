Переговорщики от Беларуси и Литвы встретятся прямо на границе. Уже вмешался Китай?

Опубликовано: 18.11.2025 09:36 , Обновлено: 18.11.2025

Председатель комитета Сейма по иностранным делам, социал-демократ Ремигиюс Мотузас, сообщил, что технические переговоры на уровне представителей пограничных служб Литвы и Беларуси состоятся днём 17 ноября прямо на границе.

По его словам, именно они решат судьбу двух закрытых КПП (контрольно-пропускных пунктов) из-за инцидента с воздушными шарами. Таким образом, Вильнюс пока отверг требование Минска о полноценных дипломатических переговорах на уровне МИДов.

Ранее в Беларуси заявили, что “мини-переговоры” не решат проблемы, но от них не отказались. Также Минск предложил более простое решение — одностороннее открытие границы Литвой, без переговоров.

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Однако в Литве настаивают на своём нежелании повышать уровень переговорщиков. Советник президента Литвы Дейвидас Матулёнис заявил в понедельник, что эти переговоры покажут, насколько добросовестна белорусская сторона. Он добавил, что в настоящее время не видит возможностей для переговоров с Минском на более высоком уровне.

В свою очередь, представитель Государственной пограничной службы Гедрюс Мишутис также подтвердил в интервью BNS, что заместители руководителей пограничных служб Литвы и Беларуси должны встретиться на границе 18 ноября днём для переговоров технического уровня.

“Границы могут быть открыты раньше”

Впрочем, Мотузас заявил, что власти Литвы склоняются к решению об открытии границы раньше назначенного срока — 30 ноября.

«Решение будет определяться, прежде всего, результатами технических переговоров. Но пока, исходя из сложившейся ситуации, тенденция скорее склоняется к тому, что границы могут быть открыты раньше 30 ноября», — заявил Мотузас во вторник в эфире радио LRT.

«Окончательное решение будет принято с учетом выводов и рекомендаций этих комиссий, а также решений на завтрашнем заседании правительства», — уточнил литовский политик.

Китай недоволен

Также председатель комитета Сейма признался, что Китай и другие страны Центральной Азии уже высказали Вильнюсу своё недовольство.

«Сегодня мы всё больше акцентируем внимание на проблеме наших перевозчиков. Да, она существует, она очень важна, но как дипломаты мы знаем, что эта проблема возникла в более широком масштабе. Центральная Азия, Китай и другие страны также недовольны, поскольку нарушены различные цепочки поставок и движение товаров. Поэтому эта проблема гораздо важнее», — рассказал литовский депутат.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что надеется на приход к власти в соседних Польше и Литве политиков, которые будут учитывать интересы официальных Минска и Москвы.

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