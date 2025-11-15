Беларусь предложила Литве два пути для открытия границы

Опубликовано: 15.11.2025 10:26 , Обновлено: 15.11.2025

В МИД Беларуси заявили, что Минск ожидает ответа от Литвы на предложение о проведении дипломатических переговоров по ситуации на границе. В свою очередь, Вильнюс, согласно заявлению МИД РБ, предлагает встречу на уровне пограничных служб, что, по мнению Минска, не решит ключевой проблемы.

Тем не менее власти Беларуси очертили два пути, которые могут привести к открытию границы, которую закрыл Вильнюс в одностороннем порядке после инцидента с воздушными шарами, которые мешали работе ливтоских аэропортов.

Как заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Варанков, ответ на официальное предложение о переговорах между внешнеполитическими ведомствами так и не был получен. При этом от литовской стороны поступило иное предложение – провести встречу на уровне заместителей руководителей пограничных служб двух стран. Ожидается, что она будет посвящена вопросу борьбы с трансграничной преступностью, т.е. борьбе с контрабандой сигарет из Беларуси в Литву .

«Эта инициатива полностью созвучна тем шагам, которые Минск предлагал Вильнюсу на протяжении последних лет: взаимодействие в области охраны и контроля пересечения государственной границы. И мы его, конечно, приветствуем!» — сообщил представитель МИД Беларуси.

Тем не менее, как утверждает Варанков, подобные «мини-переговоры» не приведут к открытию закрытых в одностороннем порядке литовской стороной пунктов пропуска (КПП) и не возобновят движение людей и грузов.

Простой выход: отмена «одностороннего решения»

При этом, по словам представителя МИД, существует и более простой путь, не предполагающий долгих переговоров. Беларусь считает, что Литва может самостоятельно отменить свое собственное одностороннее решение о закрытии границы. Судя по заявлению, именно этот шаг со стороны Вильнюса Минск рассматривает как ключевое условие для нормализации ситуации на границе.

Напомним, что власти Беларуси уже который год обвиняют соседние страны (Польшу и Литву) в отказе от любых форм сотрудничества и требуют его возобновления. Пограничные службы и МИДы этих стран игнорируют все призывы властей Беларуси начать переговоры. Тем временем Литва уже подала в суд на официальный Минск из-за потока нелегалов. Польша же построила один забор и планирует второй.

Обострение отношений началось после 2020 года и усилилось в 2022 году. Оно сопрооваждалось введением санкций, стройкой ограждений на границе и возросшим кратно потолком нелегалов с территории Беларуси в Польшу и Литву. Власти соседних стран действительно объявили, что не собираются вести, как минимум, публичные переговоры с представителями официального Минска.