Мининформ осудил блокировку белорусских СМИ

Опубликовано: 19.03.2024 13:22 , Обновлено: 19.03.2024

Министерство информации Беларуси во вторник, 19 марта, выступило с осуждением латвийских властей за блокировку сайтов ряда белорусских государственных средств массовой информации.

Как следует из официального сообщения, опубликованного на сайте белорусского ведомства, на территории соседнего государства закрыли доступ к сайтам телеканала ОНТ и издательского дома “СБ. Беларусь сегодня”. Соответствующее решение принял Национальный совет по электронным СМИ Латвии.

В Мининформации такое решение расценили как “недопустимые действия, направленные на ограничения свободы слова”, а также обвинили латвийских коллег в “целенаправленном лишении латышских граждан права на получение полной и объективной информации”.

Согласно официальной информации, опубликованной на сайте латвийского госоргана, претензии у совета возникли к трём публикациям на сайте ОНТ, в которых шла речь о проблеме мигрантов на белорусской границе и депортации российских граждан из Латвии, а также к интервью госсекретаря Совбеза Беларуси Александра Вольфовича, опубликованного на сайте “СБ. Беларусь сегодня”.

Напомним, осенью прошлого года Министерство информации Беларуси “выразило возмущение” по поводу решения Совета по телерадиовещанию Молдовы. Всё дело в штрафных санкциях, которые наложили на телеканалы Гагаузской автономии — Oguzsatlink и ILK Halk Televizionu. Их оштрафовали за ретрансляцию программ телеканала «Беларусь 24».

Мининформ Беларуси «выразил возмущение» Совету по телерадиовещанию Молдовы. Что случилось?

Сам гостелеканал отключили от международного вещания на ряд стран европейского и тихоокеанского региона в одностороннем порядке компанией Globe Cast ещё в 2022 году. Тогда Министерство информации также выразило своё “возмущение”, назвав решение частной компании “беззаконным шагом”.

Новость Телеграф