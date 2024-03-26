"Отвернулись и пошли на украинско-российскую границу" - Лукашенко рассказал, почему террористы из "Крокуса" не поехали в Беларусь

Опубликовано: 26.03.2024 16:37 , Обновлено: 26.02.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Ошмянский район Гродненской области рассказал, почему боевики, устроившие теракт в "Крокус Сити Холл", не смогли бы скрыться в Беларуси. Слова главы государства привела его пресс-служба.

“Они не могли пойти в Беларусь. Их кураторы (у нас есть подозрения на некоторых, это я Путину позвоню, скажу свои подозрения), они понимали, что в Беларусь заходить нельзя. Потому что в первые минуты, как в России часть области перешла на усиленный режим безопасности, так и у нас”, - рассказал Лукашенко.

Он пояснил, что на дорогах выставили посты, задействовали силы КГБ, МВД, Госпогранкомитета и некоторых частей армии.

“Поэтому они в Беларусь никак не могли зайти. Они это видели. Поэтому отвернулись и пошли на участок украинско-российской границы”, - сказал белорусский лидер.

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Лукашенко также подробно рассказал о взаимодействии белорусской и российской сторон после теракта. По словам главы государства, спецслужбы обеих стран работали “по ранее заданному алгоритму”, как определили президенты.

“Бортников [директор ФСБ РФ] с Тертелем [председатель КГБ Беларуси] связались, мгновенно начали действовать, нам доложили. И с этого момента то, что касалось высокого уровня, нас, президента России и президента Беларуси, обсуждалось не единожды в наших контактах”, - сказал Лукашенко.

Как только ему и Путину спецслужбы сообщили о движении автомобиля с террористами в направлении Брянска, стороны договорились, что Беларусь заблокирует свой участок направления “вероятного движения преступников”, а РФ - свой.

“Мы созванивались. Я у него спрашиваю: “Еще что-то надо?” - “Нет. Все нормально”. - Он у меня спрашивает: “Поможешь закрыть?” - “Помогу. Все делаем”. Идет такой диалог”, - передал слова разговора с российским лидером президент Беларуси.

Он также заявил, что взаимодействие с президентом РФ после теракта было постоянное. “Да мы сутки не спали вместе с Путиным!.. Когда надо было сказать, он вышел и сказал [выступил с обращением в связи с терактом]”, - отметил Лукашенко.

К слову, сегодня, 26 марта, директор ФСБ России Александр Бортников рассказал, что террористы намеревались уйти “именно на территорию Украины”. “По нашей предварительной оперативной информации, их там ждали. На той стороне их намеревались встретить, как героев», — заявил Бортников.

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Напомним, вечером 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл», который расположен в Красногорске Московской области, произошел теракт. Вооруженные люди расстреливали людей, а затем совершили поджог. Среди погибших есть и белорусы.

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