Гайдукевич и Хижняк заявили, что собрали подписи для регистрации кандидатами в президенты Беларуси. Кто сколько?

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Опубликовано: 11.12.2024 13:32 , Обновлено: 11.12.2024

Глава Либерально-демократической партии Беларуси (ЛДПБ) Олег Гайдукевич и председатель Республиканской партии труда и справедливости (РПТС) Александр Хижняк 11 декабря принесли документы в Центризбирком (ЦИК) для регистрации кандидатами в президенты. Заодно отчитались о сборе подписей.

“Мы собрали почти в два раза больше необходимого количества подписей”, - заявил Гайдукевич, не назвав конкретного количества.

Он также поделился своим мнением о том, как проходит эта электоральная кампания в стране. “Сегодняшние выборы спокойные не потому, что нет разных мнений, разных точек зрения и взглядов. Просто мы выборы проводим без внешних игроков, обеспечиваем электоральный суверенитет”, - считает глава ЛДПБ, [link href=“https://belta.by/society/view/gajdukevich-my-sobrali-pochti-v-dva-raza-bolshe-neobhodimogo-kolichestva-podpisej-681944-2024/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] его слова агентство БелТА.

Фото: агентство БелТА

Похожую точку зрения высказал и Хижняк: “В целом избирательная кампания проходит достойно, спокойно, без различных эксцессов, инсинуаций. Все инициативные группы ведут себя достойно”.

Глава РПТС утверждает, что его инициативная группа собрала больше 100 тыс. подписей (как и Гайдукевич, Хижняк конкретного количества не назвал).

Фото: агентство БелТА

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“Этот этап мы завершили достойно и собрали более 100 тыс. подписей и представили подписные листы в территориальные комиссии”, - [link href=“https://belta.by/society/view/eto-horoshaja-vozmozhnost-uslyshat-mnenie-izbiratelej-hizhnjak-o-sbore-podpisej-681930-2024/” target=“_blank” rel=“noopener”] отчитался [/link] он.

Теперь ЦИК должен проверить достоверность принесенных документов и подписей в поддержку этих претендентов в президенты. На 23 декабря Центризбирком запланировал заседание по регистрации кандидатов. Документы для этого принимают по 21 декабря.

Ранее Telegraf.news писал, что первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси (КПБ) Сергей Сыранков 10 декабря подал документы в Центризбирком (ЦИК) для регистрации кандидатом в президенты и рассказал, сколько, по его словам, собрал подписей в свою поддержку.

Глава КПБ Сыранков заявил, что собрал подписи для регистрации кандидатом в президенты Беларуси. Сколько?