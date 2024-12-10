Глава КПБ Сыранков заявил, что собрал подписи для регистрации кандидатом в президенты Беларуси. Сколько?

Опубликовано: 10.12.2024 16:51 , Обновлено: 10.12.2024

Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси (КПБ) Сергей Сыранков 10 декабря подал документы в Центризбирком (ЦИК) для регистрации кандидатом в президенты и рассказал, сколько, по его словам, собрал подписей в свою поддержку.

“Подан исчерпывающий перечень всех необходимых документов для регистрации меня в качестве кандидата в президенты на предстоящую электоральную кампанию”, - сказал Сыранков после подачи документов.

Глава КПБ заявил, что сбор подписей не был для его команды “самоцелью”. “Для нас было важно пообщаться с избирателями, с гражданами Республики Беларусь, чтобы понять, чем сегодня живут люди, какие проблемы их волнуют”, - [link href=“https://belta.by/society/view/syrankov-rasskazal-skolko-podpisej-za-nego-sobrano-i-kakie-voprosy-podnimali-izbirateli-681712-2024/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] его слова госагентство БелТА.

“Нами собрано более 170 тыс. подписей”, - утверждает Сыранков.

Согласно информации ЦИК, Сыранков стал первым, кто из претендентов на президентский пост подал документы для регистрации в качестве кандидата. На 23 декабря Центризбирком запланировал заседание по этой процедуре. Документы для регистрации принимают по 21 декабря.

Ранее Telegraf.news писал, что председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко рассказал, сколько претендентов в президенты, с его слов, заявили о том, что преодолели барьер в 100 тыс. подписей для регистрации их кандидатами.

В ЦИК Беларуси назвали претендентов в президенты, у которых есть шансы стать кандидатами