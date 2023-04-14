МИД Литвы выразил Беларуси "решительный протест". Что происходит?

Опубликовано: 14.04.2023 15:34 , Обновлено: 14.04.2023

Министерство иностранных дел Литвы сообщило, что 14 апреля вручило дипломатическую ноту, в которой выразило "решительный протест".

Для этого 14 апреля министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства Беларуси и вручило дипломатическую ноту, в которой выражался “решительный протест в связи с неоднократными нарушениями литовской государственной границы”.

Однако потом в тексте МИД Литвы говорится только об одном нарушении. “Дипломатическая нота была вручена в связи с нарушением государственной границы Литвы должностным лицом белорусской пограничной службы 12 апреля 2023 года вблизи Швенченисского района”, - сообщили в МИД Литвы.

В своей ноте протеста министерство иностранных дел Литвы потребовало от Беларуси немедленно объяснить инцидент и “принять все необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов”.

Ранее Служба охраны государственной границы Литвы (VSAT) 13 апреля обвинила белорусского пограничника в нарушении границы. Там утверждают, что это произошло в Швенченском районе.

Литва обвинила белорусского пограничника в нарушении границы

В ГПК Беларуси не комментировали инцидент. Зато рассказали, что из-за колючей проволоки на границе погибли 39 животных.

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