"Они все должны принимать" - Карпенко рассказал, как ЦИК Беларуси будет следовать идеологии на выборах

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Опубликовано: 17.09.2025 20:03 , Обновлено: 17.09.2025

Глава Центральной избирательной комиссии Беларуси (ЦИК) Игорь Карпенко заявил на встрече с организаторами выборов из регионов, приехавшими в Минск по случаю Дня единства, что его ведомство будет следовать идеологии во время избирательных кампаний. К чему призвал и собравшихся.

Он заявил, что “ЦИК – это конституционный орган, а идеология белорусского государства в основе ее лежит наша Конституция, то, наверное, ЦИК не может быть вне идеологии белорусского государства”.

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По его словам, это значит, что несмотря на “многообразие политических мнений”, которые в Беларуси “выражают политические партии”, ЦИК должен отдавать приоритет “укреплению суверенитета, территориальной целостности, обеспечивающей безопасность и поступательному развитию нашей страны, нашей экономики и движения вперед”.

Ранее Telegraf.news писал, что на национальном правовом интернет-портале опубликовали законопроект Совета министров Беларуси, который предусматривает изменения в закон “О государственных секретах”. Так, правительство предложило дать допуск к государственным секретам председателю Центризбиркома (ЦИК), председателю и президиуму Всебелорусского народного собрания (ВНС).

Совмин Беларуси предложил открыть доступ к госсекретам председателю ЦИК, главе и президиуму ВНС