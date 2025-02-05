Канопацкая показала "приятные мелочи", которые ЦИК подарил проигравшим кандидатам на выборах

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Опубликовано: 05.02.2025 13:01 , Обновлено: 05.02.2025

Бывший кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацкая показала "приятные мелочи", которые каждому из экс-претендентов на должность главы государства вручил Центризбирком. Кроме того, она заверила, что "не прекращает участие в политической жизни страны", а только "берёт небольшую паузу".

В своём официальном Telegram-канале Анна Канопацкая продемонстрировала презенты от ЦИК, которые состояли из набора «Избирательного чая» трёх вкусов:

с гибискусом, малиной и черешней, носящий название “Альтернативный оттенок”,

с ромашкой и васильком под названием “Стратегическая гармония”,

с малиной, чебрецом, смородиной, шиповником и мятой, который назвали “Мажоритарным вкусом”.

Кроме чая, ЦИК порадовал экс-кандидатов набором джема разных вкусов: малиновым, вишнёвым, а также чернично-лимонным с чёрным перцем.

«Электоральный процесс был непростым испытанием для кандидатов и штабов. Выборы прошли, но участие в политической жизни страны мы не прекращаем. Мы берём небольшую паузу», — заявила Канопацкая.

Напомним, согласно данным Центральной избирательной комиссии, в ходе голосования на президентских выборах 2025 года Анна Канопацкая набрала 1,86%, Александр Хижняк — 1,74%, Олег Гайдукевич — 2,02%, Сергей Сыранков — 3,21%. Победителем стал Александр Лукашенко, который, по информации ЦИК, получил 86,82% голосов.

Ранее Telegraf.news писал, что правительство Беларуси официально сложило свои полномочия перед вновь избранным президентом страны. Соответствующее постановление 3 февраля подписал премьер-министр Роман Головченко.

Правительство Беларуси сложило свои полномочия. Но Головченко пока остался в кресле премьера