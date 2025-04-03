Совмин Беларуси предложил открыть доступ к госсекретам председателю ЦИК, главе и президиуму ВНС

Опубликовано: 03.04.2025 11:03 , Обновлено: 03.04.2025

На национальном правовом интернет-портале опубликовали законопроект Совета министров Беларуси, который предусматривает изменения в закон "О государственных секретах". Так, правительство предложило дать допуск к государственным секретам председателю Центризбиркома (ЦИК), председателю и президиуму Всебелорусского народного собрания (ВНС).

Статья 35 [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=H11000170” target=“_blank” rel=“noopener”] закона [/link] “О государственных секретах” перечисляет граждан Беларуси, которым предоставляют допуск к госсекретам по причине избрания (назначения) на должность. Совмин предложил дополнить перечень абзацами:

“Председателю Всебелорусского народного собрания – со дня избрания его на должность”. “Членам Президиума Всебелорусского народного собрания – со дня их избрания”. Заменить «Руководителю Аппарата Совета Министров Республики Беларусь» на слова «Председателю Центральной избирательной комиссии, Руководителю Аппарата Совета Министров Республики Беларусь, начальнику Секретариата Всебелорусского народного собрания».

[info_b]Согласно ст. 1 закона Беларуси “О государственных секретах”, государственные секреты – это сведения, отнесенные в установленном порядке к государственным секретам, защищаемые государством согласно этому закону и другими актами законодательства.[/info_b]

Законопроект с изменениями Совмин внес в Палату представителей, теперь там должны его рассмотреть.

[info_b]С полным текстом документа можно ознакомиться [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3941&p0=2025008001” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь [/link]. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что 10 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о сроках проведения очередного ВНС, которое запланировали на апрель. Также глава государства перечислил четыре основных вопроса, которые запланировали обсудить на заседании.

Лукашенко назвал сроки следующего ВНС. Какие 4 вопроса пообещал обсудить?