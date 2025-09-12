«Они в отчаянии» - Глава МВД Литвы пояснил, ради кого не закрыли границу с Беларусью. Когда могут решиться?

Опубликовано: 12.09.2025 16:38 , Обновлено: 13.09.2025

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович пояснил, что граница с Беларусью остаётся открытой из-за опасений навредить находящимся в нашей стране гражданам ЕС. Однако, по его словам, глава Службы охраны государственной границы (VSAT) уполномочен закрыть её немедленно в случае любого инцидента.

Как заявил Кондратович в эфире радио LRT, решение Варшавы вызвало «очень много беспокойства» у граждан ЕС, которые не успели вернуться из Беларуси.

«Там тоже есть драмы. Если мы закроем границу здесь, они тогда окажутся в отчаянии», — сказал глава МВД.

В то же время литовский министр заявил, что у пограничников есть чёткий план действий на случай какого-то обострения ситуации. «Если что-то случится — дрон или какая-то провокация, допустим, мы увидим передвижение непонятных сил рядом с нами, мы это [закрыть границу] можем сделать», — сказал он.

Уже после этого в таком случае литовское правительство, оценив всю ситуацию, будет решать вопрос о более длительном сроке закрытия погранпереходов.

К слову, ранее армия Литвы сообщала, что риск прямого нападения на страну оценивается как низкий, однако там не исключили вероятность неких провокаций.

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Заявление прозвучало на фоне того, что в ночь на 12 сентября Польша полностью закрыла свою границу с Беларусью, увязав это с совместными белорусско-российскими учениями «Запад-2025».

На данный момент продолжают функционировать только два перехода: «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»).

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