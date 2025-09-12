Минобороны назвали 3 области Беларуси, где пройдут учения «Запад-2025», и предостерегло от «инсинуаций и ложных обвинений»

Опубликовано: 12.09.2025 12:59 , Обновлено: 12.09.2025

Первый замминистра обороны Беларуси, начальник Генерального штаба Павел Муравейко рассказал о планах совместных стратегических учений вооруженных сил Республики с Россией "Запад-2025". Он сообщил, что все мероприятия в рамках учений запланированы "на значительном удалении" от южных и западных границ страны и предостерёг от "инсинуаций и ложных обвинений" по этому поводу.

Учения “Запад-2025” Муравейко назвал “плановым мероприятием”, а его основными целями - “совершенствование навыков командующих и командиров по управлению группировками войск при выполнении задач по защите суверенитета и территориальной целостности страны”, повышение полевой выучки военных и освоение новых приёмов и способов ведения боевых действий в современных услвоиях.

В Минобороны сообщили, что учение планируют проводить в два этапа:

На первом - отработать отражение ударов условного противника с воздуха, ведение и подготовку обороны и “создание условий для защиты суверенитета и территориальной целостности”.

На втором - отработать разгром группировок противника и очистку своей территории от противника.

Для этих мероприятий пообещали задействовать три полигона и участки местности в трёх областях:

Витебской,

Минской,

Гродненской областях.

“Сразу хочу предостеречь от лишних инсинуаций и ложных обвинений. Все мероприятия, которые мы проводим, проводятся на значительном удалении от наших южных и западных границ. Более того, наше учение не направлено против какой-то конкретной страны или стран и является мероприятием подготовки к выполнению задач по предназначению”, - заявил Муравейко.

Начальник Генштаба особо подчеркнул, что учения “Запад-2025” не является “угрозой третьим странам”, а лишь плановой отработкой вопросов, связанных с подготовкой Вооруженных Сил Беларуси совместно с войсками союзников. При этом замминистра пообещал при необходимости отреагировать на “любые провокации”.

“Мы активно отслеживаем всю военную активность, которая происходит вблизи наших границ и готовы отреагировать на любые провокации, которые могут возникнуть в ходе проведения учения “Запад-2025"", - предупредил он.

Польша на 3 месяца ограничила полёты у границы с Беларусью

Ранее Telegraf.news рассказал, что в связи с началом учений “Запад-2025” Польша полностью закрыла свою границу с Беларусью, в том числе, остановив грузовые потоки по железной дороге. Кроме того, были введены ограничения движения воздушного транспорта в восточной части Польши. Мера будет действовать с 10 сентября по 9 декабря вдоль границ с Беларусью и Украиной.

Этому примеру последовала и Латвия, которая закрыла воздушное пространство в районе своей восточной границы как минимум на неделю - до 18 сентября, с возможностью дальнейшего продления.

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