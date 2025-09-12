Въезжать всё-таки нельзя. В Литве разъяснили послабления для авто на белорусских номерах на время «Запада-2025»

Опубликовано: 12.09.2025 14:26 , Обновлено: 12.09.2025

Литовские власти разъяснили, для кого из автомобилистов сделали послабления на период белорусско-российских учений "Запад-2025" после того, что соседняя Польша полностью закрыла свою границу. Власти страны временно разрешили передвижение по территории Литвы машинам на белорусских номерах, вопреки правилу, введённому в феврале этого года, но с некоторыми ограничениями.

Разъяснения литовских властей по запросу белоруса с действующей польской визой, не успевшего вернуться в страну до закрытия польской границы, опубликовал специализированный белорусский портал Infotrans. В официальном ответе указано, что в такой ситуации человеку разрешается вернуться в Беларусь через КПП на литовском участке границы, проехав транзитом через территорию Литвы, несмотря на действующий запрет.

[inf]Напомним, с 14 февраля 2025 года легковые автомобили, зарегистрированные в Беларуси, не могут свободно участвовать в дорожном движении на территории Литвы. Исключения сделаны лишь для личных авто белорусов с действующей литовской визой, действительным временным или постоянным разрешением на проживание в Литве, а также личным авто гражданина государства – члена ЕС, если он является жителем Беларуси и, въезжая в Европейский Союз, управляет данным транспортным средством строго для личного пользования.[/inf]

“Временно, на период, пока не будут работать (будут закрыты) контрольно-пропускные пункты Республики Польша, через пункты пограничного контроля Литовской Республики будет разрешено выезжать (возвращаться) в Беларусь всем легковым автомобилям, зарегистрированным в Беларуси. Это означает, что необходимо ехать напрямую к границе, а не передвигаться по территории Литвы”, - пояснила допустимые послабления для авто на белорусских номерах литовская сторона.

Информацию о том, что на время закрытия польской границы через литовские КПП разрешат въезжать тем, кому по общим правилам это запрещается (такую информацию изначально распространил это же портал, но без официального подтверждения), литовская сторона опровергла. Там подчеркнули, что исключения для въезда на территорию Литвы авто на белорусских номерах по-прежнему выдаются в индивидуальном порядке Министерством экономики и инноваций Литовской Республики. Для получения разрешения на въезд в страну нужно подавать специальное мотивированное заявление.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Служба охраны государственной границы Литвы пока не зафиксировала роста очередей после перекрытия польского направления. Представитель ведомства Гедрюс Мишутис сообщил, что пропускная способность обоих оставшихся погранпереходов хорошая, а очереди из легковых автомобилей отсутствуют. «Закрытие границы Польшей пока никак не повлияло на ситуацию», — заявил он.

Литва разрешила въезд легковушек на белорусских номерах? В «Инфотрансе» назвали сроки

Вчера министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович сообщил, что полиция будет усиленно регулировать движение у границы, а при необходимости власти готовы «ограничить въезд транспорта на территорию Литвы».