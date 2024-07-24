Еврокомиссар призвал Польшу соблюдать права человека на границе с Беларусью

Опубликовано: 24.07.2024 19:20 , Обновлено: 09.12.2025

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти опубликовал 23 июля два письма, направленные 17 июля премьер-министру и маршалу Сената Польши относительно ситуации с правами человека на границе с Беларусью.

Еврокомиссар заявил, что признает серьезность и сложность задач, стоящих перед польскими властями в противодействии нелегальной миграции на границе. В то же время, он подчеркнул, что “ссылка на национальную безопасность не может служить карт-бланшем для принятия мер, которые поднимают вопросы о совместимости со стандартами в области прав человека”.

В своем письме на имя премьер-министра Польши еврокомиссар выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о продолжающейся практике принудительного возвращения лиц через польско-белорусскую границу, что “противоречит обязательствам Польши по международному праву в области прав человека”.

Представитель Еврокомиссии призвал польские власти “обеспечить, чтобы все законы и практика, связанные с ситуацией на границе Польши с Беларусью, соответствовали соответствующим стандартам Совета Европы в области прав человека”.

В своем же письме маршалу Сената Польши комиссар О’Флаэрти выразил обеспокоенность по поводу законопроекта, предлагающего освободить от уголовной ответственности “некоторых государственных служащих”, дислоцированных в приграничных районах, которые при определенных условиях и в экстренных ситуациях могут применить силу или огнестрельное оружие.

По мнению комиссара, “законопроект, в случае его принятия, может создать правовую и политическую основу, которая будет препятствовать государственным служащим, развернутым в приграничных районах, или в других ситуациях, подпадающих под его действие, действовать в соответствии с правилами о соразмерности применения силы и огнестрельного оружия”.

В сочетании с последствиями так называемой “буферной зоны” законопроект может “способствовать отсутствию подотчетности и свидетельствовать о недостаточной приверженности обязательствам в области прав человека”. Комиссар призвал членов Сената Польши воздержаться от принятия законопроекта в его нынешнем виде.

Польша анонсировала новую миссию на границе с Беларусью

В свою очередь, власти Польши анонсировали новые меры на границе с Беларусью. Там будет начата миссия «Безопасное Подлясье», в которой примут участие 17 000 солдат, заявил министр внутренних дел Польши Владислав Косиняк-Камыш на совещании по укреплению границы. Польский министр добавил, что буферная зона и дополнительное оснащение армии – это только начало изменений.

По его словам, власти Польши уверены, что на границе с Беларусью “идет гибридная война”.

По словам польского министра, в оснащение армии инвестируются большие средства. “Безопасность восточной границы - это не индивидуальное дело государства, а ответственность всего НАТО, - подчеркнул Косиняк-Камыш. - Предпринятые нами действия приносят результаты. Конечно, пересечений границы стало меньше”.

“Мы имеем дело с сокращением вдвое попыток незаконного пересечения границы, поскольку начала действовать буферная зона. Это очень конкретный результат, связанный с тем, что мы отодвинули от границы контрабандистов”, - похвалился он.

Ранее Telegraf.news сообщил, что заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна назвал три условия нормализации отношений с белорусскими властями, не выполнив которые Варшава может полностью закрыть свою границу с Беларусью для грузовых перевозок.

«Нам это не выгодно, но…» — В МИД Польши назвали условия закрытия границы с Беларусью для грузов