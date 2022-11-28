ОДКБ не готова отражать гибридные атаки — Зась

Опубликовано: 28.11.2022 08:08 , Обновлено: 28.11.2022

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась в интервью белорусского гостелеканала ОНТ заявил, что ОДКБ сейчас не готова противодействовать «гибридным атакам».

По его словам, это связано с «объективными причинами».

[info_b]Гибридная война — вид враждебных действий, при котором нападающая сторона не прибегает к классическому военному вторжению, а подавляет своего оппонента, используя сочетание скрытых операций, диверсий, кибервойны, а также оказывая поддержку повстанцам, действующим на территории противника. При этом военные действия могут вообще не вестись, и с формальной точки зрения гибридная война может протекать в мирное время.[/info_b]

Одна из них, считает Зась, что ОДКБ создавали только для противодействия военных угроз. Но за 20 дел, организация «все больше превращаемся в комплексную площадку для обеспечения безопасности наших государств», продолжил генсек.

А именно — «угрозы террористического характера, наркотрафик, преступность, в том числе в сфере информационно-коммуникационных технологий».

«То есть сращиваются системы взаимодействия наших стран. И это соответствует тому вопросу, готовы ли мы… Да, мы пока не готовы», — подчеркнул Зась.

При этом добавил, то ОДКБ «к этому идет».

Ранее Телеграф писал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 23 ноября отказался подписывать декларацию Совета ОДКБ и проект о мерах по оказанию помощи Армении. Никол Пашинян обвинил организацию в отказе от «союзнических обязательств» и даче «зелёного света» дальнейшей агрессии Азербайджана в Нагорном Карабахе. Секретарь ОДКБ Станислав Зась признал, что документы не были согласованы.

Саммит ОДКБ в Армении закончился «зелёным светом» для Азербайджана

Кстати, на российском государственном телеканале «Россия 1» заявили, что ОДКБ как организации коллективной безопасности уже не существует. А ее члены поддерживают в ООН США и Запад . Там заявили, что настоящих союзников России можно пересчитать на пальцах одной руки.

«ОДКБ не существует!» — На российском ТВ посчитали на пальцах одной руки своих союзников