Кочанова предложила отправлять белорусских детей в монастыри. Зачем?

Опубликовано: 06.05.2023 11:10 , Обновлено: 06.05.2023

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова предложила перенять российскую практику воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, в православных монастырях. Такое предложение она озвучила 5 мая в ходе совещания с белорусскими чиновниками и представителями Белорусской православной церкви (БПЦ).

В ходе совещания чиновники обсудили с представителями БПЦ возможности организации при монастырях приютов для детей, чьих родителей лишили родительских прав, а также вопросы законодательного регулирования деятельности таких приютов и источников их финансирования.

Сама Кочанова призналась, что проект детских приютов на база православных монастырей, который активно реализуют в России, “тронул её до глубины души”. Она поделилась своими впечатлениями от посещения Покровского монастыря в рамках официального визита в Москву. Там её сопровождала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

“В России разрешено при монастырях создавать приюты. В частности, в Покровском монастыре уже достаточно большой опыт работы с детьми. Последующая социализация воспитанников приюта показывает успешные результаты”, - рассказала Кочанова.

В пресс-службе Совета Республики заявили, что “проработка предложения будет продолжена”.