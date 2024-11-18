"Очень большие расходы" — В Минтрансе назвали условие возобновления авиасообщения Беларуси с ЕС

Опубликовано: 18.11.2024 14:12 , Обновлено: 18.11.2024

В Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси назвали условие возобновления авиасообщения страны с Европой. Директор Департамента по авиации Минтранса Игорь Голуб заявил, что европейские страны заинтересованы в возобновлении полетов.

“Решение только за политиками. Конечно, мы будем готовы возобновить авиасообщение с Европой, как только политические препоны будут сняты”, - сказал Голуб, не уточнив, что конкретно подразумевается под “политическими препонами”.

По его словам, взаимодействие по линии Международной организации гражданской авиации (ICAO) не прекращалось.

“Облет Беларуси и Российской Федерации для экономики авиакомпаний - очень большие расходы. Имея возможность напрямую пролетать из Европы на Восток через Беларусь и РФ - конечно, авиакомпании заинтересованы не выполнять облеты и не тратить лишних денег. И мы в этом заинтересованы”, - передало слова главы Департамента по авиации госагентство БелТА.

[info_b]Отметим, что для возобновления авиасообщения между Беларусью и Европой одной готовности белорусской стороны мало, необходимо согласие и конкретные решения ЕС.[/info_b]

Прекращение авиасообщения между Беларусью и Евросоюзом

Ранее Telegraf.news писал, что авиасообщение Беларуси и Евросоюза прекратилось в 2021 году после внезапной посадки самолета Ryanair в Минске. Тогда в ЕС запретили белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство. Кроме того, Агентство по авиационной безопасности Евросоюза EASA запретило все полеты над Беларусью. Хотя запрет не распространяется на гуманитарные/санитарные борта и аварийные случаи.

ICAO начала расследование произошедшего. Окончательный доклад, который в Беларуси назвали “политически ангажированным”, опубликовали летом 2022 года.

Новость Телеграф

Кстати, ранее свой прогноз, когда европейские авиакомпании возобновят полеты в Беларусь, опубликовала и Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль).

Когда в Беларусь возобновят полеты европейские авиакомпании? В ЕС назвали сроки