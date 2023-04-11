Когда в Беларусь возобновят полеты европейские авиакомпании? В ЕС назвали сроки
Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) опубликовала прогноз полетов, в том числе в Беларусь, на ближайшие 7 лет.
Там считают, что ограничения на полеты в воздушном пространстве нашей страны сохранятся, как минимум, до 2029 года. Впрочем, как и в украинском, российском и молдавском.
«Ограничения в воздушном пространстве Украины, России, Беларуси и Молдовы сохранятся до конца горизонта [прогнозирования] (2029)», – сказано в документе.
Больше информации о полетах в нашу страну в документе нет.
Также в прогнозе отметили, что «возврата к “нормальному” маршруту (предыдущему закрытию воздушного пространства Украины и России) к концу семилетнего горизонта [прогнозирования] не ожидается».
[info_b]Напомним, что в 2021 году, после внезапной посадки самолета Ryanair в Минске Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза EASA запретило все полеты над Беларусью. Запрет не распространяется на гуманитарные/санитарные борта и аварийные случаи.[/info_b]