"Оценил шутку" - Токаев ответил на предложение Лукашенко об "одном на всех" ядерном оружии

Опубликовано: 29.05.2023 12:20 , Обновлено: 29.05.2023

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ответил на предложение своего белорусского коллеги Александра Лукашенко вступить в союз Беларуси и России, получив при этом "одно на всех ядерное оружие". "Я по достоинству оценил его шутку", - прокомментировал это предложение Токаев.

Говоря о предложении Лукашенко вступить в Союзное государство с Россией и Беларусью, Токаев завил, что Казахстан не видит в этом необходимости. Он обратил внимание на другие действенные интеграционные объединения, такие как Евразийский экономический союз, членом которого является в том числе и Казахстан.

Относительно предложения Лукашенко по ядерному оружию, Токаев заявил, что оно Казахстану не нужно.

“Мы присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия. Мы остаемся верными обязательствам в рамках этих международных документов”, - цитирует президента Казахстана его пресс-служба.

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Напомним, Александр Лукашенко заявил, что у стран СНГ есть “уникальный шанс объединиться” - вступить в союз Беларуси и России и получить “ядерное оружие на всех”.

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Между тем, сам Токаева на II Евразийском экономическом форуме в Москве уже заявлял, что власти Казахстана не намерены и не планируют создавать какие-либо новые или вступать в уже существующие союзные государства. “Интеграция в рамках ЕАЭС может и должна идти исключительно по экономическому треку”, - пояснил тогда позицию казахстанского руководства пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай.