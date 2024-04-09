ОАЦ приказал аннулировать доменные имена сайтов, признанных властями Беларуси экстремистскими

💼 Официально

Опубликовано: 09.04.2024 08:58 , Обновлено: 09.04.2024

Белорусские доменные имена интернет-сайтов, которые были включены госорганами в список экстремистских ресурсов, начнут аннулировать по решению администратора национальной доменной зоны. Такой приказ на днях издал Оперативно-аналитический центр (ОАЦ) при президенте Беларуси.

Документ за номером 69 от 4 апреля 2024 года во вторник, 9 апреля, официально опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно приказу ОАЦ, в случае включения в республиканский список экстремистских материалов информационной продукции с указанием интернет-ресурса и его идентификатора, запись о регистрации доменного имени, зарегистрированного в национальной доменной зоне, будут аннулировать. Аннулированное доменное имя будут вносить в специальный перечень, и оно будет недоступным для регистрации “в течение периода нахождения соответствующей информационной продукции в республиканском списке экстремистских материалов”.

В этот спецперечень также могут включать и иные домены, если название сайта покажутся госорганам неприемлемыми:

для обеспечения национальной безопасности, в частности, для предупреждения использования иными лицами в доменном имени совокупности букв, цифр, символов или слов и фраз, которые “не соответствуют общепринятым морально-этическим нормам, разжигают социальную, национальную, религиозную и расовую вражду, пропагандируют насилие, жестокость и другие деяния, запрещенные законодательством”;

для предупреждения нарушений порядка регистрации доменных имен.

В приказе ОАЦ отдельно прописали, что работа доменных имен из спецперечня “допускается только в интересах национальной безопасности” страны.

Напомним, по данным МВД на март 2024 года, экстремистскими материалами в Беларуси признана информационная продукция более 600 интернет-ресурсов, доступ к 209 сетевым ресурсам, которые признали деструктивными, ограничили.

В МВД пообещали контролировать уровень гражданской сознательности и моральной позиции белорусов в 2024 году. Как?

Ранее Telegraf.news сообщил, что Министерство информации Беларуси ограничило доступ к некоторым латвийским, литовским и эстонским интернет-ресурсам. Причину блокировки в Мининформе объяснили «ответной мерой» на запрет работы «отдельных СМИ Беларуси» в этих странах.

«Ответная мера» — Мининформ Беларуси заблокировал доступ к «ряду медиа» Литвы, Латвии и Эстонии