Опубликовано: 21.01.2025 16:27 , Обновлено: 21.01.2025

Александр Лукашенко заявил, что нужно уметь прощать людей, но только тех, «кого можно простить». Об этом он сказал во время общения с работниками Минского автозавода (МАЗ), сообщила пресс-служба президента.

Касаясь темы уехавших за границу белорусов, Лукашенко отметил, что половина из них, по его мнению, хочет вернуться. «Пожалуйста. Это ваша тоже земля. Может, вы одурели, очумели в своё время, заняли такую позицию. Человеку надо всегда давать шанс. Пожалуйста — возвращайтесь. Но к Шведу — генеральный прокурор. Создана комиссия из представителей рабочих, крестьян, СМИ, которые видели, что вы творили в 2020 году», — заявил он.

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Лукашенко заявил, что каждый должен ответить по закону, особенно если «ломал, крошил, впереди бежал и за собой звал, с топором бросался».

При этом он отметил, что, хотя по Конституции имеет право помиловать любого, будет принимать решение об этом не единолично.

«Мы немало людей уже вернули в своё общество. Они все у нас на контроле. Надо уметь людей прощать. Но тем, которым можно простить. <…> Они вам создавали неудобства, они ваше ломали, они вас пытались опозорить. Ну так вы примите решение и мне доложите. Будет положительное решение — я подпишу указ. Нет — значит нет. Поэтому мы аккуратно относимся к этим людям», — пояснил он, обращаясь к рабочим МАЗ.

Во время общения Лукашенко также коснулся темы альтернативных кандидатов на предстоящих выборах. Он признался, что раньше не следил за предвыборной кампанией, но, включив на днях телевизор, он выдержал «полтора человека».

«Мне понравился Серёжа Сыранков. Ну нормально. Он говорит: вы знаете, мы не против, мы за, мы вместе, и мы будем желать победы действующему президенту. Потому что то, что он делает, не расходится с нашей программой», — поделился Лукашенко.

Ранее редакция Telegraf.news рассказывала, что Лукашенко пообещал не «выключать» интернет на этой неделе.

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