«Закрыть рот можем, но пока не надо» - Лукашенко пообещал не блокировать интернет во время президентских выборов

Опубликовано: 21.01.2025 15:16 , Обновлено: 21.01.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 января прокомментировал слухи о возможных ограничениях интернета во время нынешних президентских выборов. К такой практике, по собственному признанию главы государства, белорусские власти прибегали во время прошлой электоральной капании. Однако сейчас, по словам Лукашенко, для каких-либо запретительных мер "нет необходимости".

“Сейчас это не нужно, нет такой необходимости. Многие, я читаю, пописывают, особенно наши эти очумевшие за границей: “Вот, он тут перед выборами, в выборы хочет закрыть интернет”. Я начинаю обзванивать ответственных лиц, членов правительства: “Ребята, вы, может, где-то чего-то там языком ляпнули?” - “Нет. Мы не имеем права”. Я говорю: “Смотрите, без моего ведома этого не делайте”, - процитировало Лукашенко госагентсво БЕЛТА.

По мнению белорусского президента, запреты в подобных случаях “всегда не на пользу”. При этом он выказал решимость принять “все необходимые меры” для обеспечения безопасности и сохранения страны.

“Можем пресечь все, что угодно. Мы больше шутить со своим государством, а я с вами не намерен. Потому что это может привести к тяжелым потрясениям”, - заявил Лукашенко, напомнив о событиях, последовавших за президентскими выборами 2020 года. Тогда, по его словам, госорганам приходилось “на час-два” отключать “очумевших блогеров”, поскольку “была такая необходимость”.

Однако после тех событий, по словам Лукашенко, белорусы “прививку получили” и теперь “чётко понимают”, где представленная в интернете информация правдивая, а где - лживая.

“А те, кто читает эти опусы беглых и радуются, это значит человек не перевоспитался. Он каким был до 2020 года, таким и остался. Но эти люди есть в любом обществе. А ограничивать их болтовню… Слушайте, если четно, многая их болтовня мне на пользу. Да и вам в том числе. Когда они такие дикости говорят, тут кто-то прочитает и скажет: “Ну, мерзавцы, ну это не так!” Еще и соседям, и детям скажут, и родным, и близким”, - пояснил свою позицию Лукашенко.

С такими “мерзавцами”, по мнению белорусского президента, “надо бороться”, но “не их же методами”, а “побеждать на их поле”, поскольку только тогда такая победа будет иметь ценность.

“А закрыть рот можем. Но только всегда надо задавать вопрос, надо ли сегодня и зачем это. Пока не надо”, - резюмировал Лукашенко.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 21 января в Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах президента. Оно продлится по 25 января включительно. Проголосовать заранее можно будет с 12:00 до 19:00 без перерыва, при этом документально подтверждать причину невозможности прийти на участок в воскресенье не требуется.

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