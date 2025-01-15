Генпрокурор озвучил новую цифру обратившихся в комиссию по возвращению уехавших белорусов

Опубликовано: 15.01.2025 15:53 , Обновлено: 15.01.2025

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед 15 января озвучил новую цифру белорусов, уехавших за границу после событий 2020 года и обратившихся в комиссию по возвращению. Если на начало прошлого года ведомство заявляло о 150 таких обращений, то сейчас это число выросло на треть - до 200.

Часть из обращений, по словам генпрокурора, пока остаются в работе спецкомиссии. Он также пояснил, почему, по его мнению, некоторые из тех, кому комиссия уже дала добро на возвращение, не делают этого, передало госагентство БЕЛТА.

“Исходя из общения с этими людьми, мы совершенно точно знаем, что многие бы вернулись, но боятся. И боятся уже не привлечения к ответственности, а тех, кто их на Западе курирует. И даже те, в отношении которых комиссией принято положительное решение, из-за этого не могут вернуться на родину”, - пояснил генпрокурор.

При этом Швед заявил, что его ведомству известны все причастные к экстремистской и террористической деятельности 2020 года. Они, по словам генпрокурора, либо уже осуждены, либо против них открыты уголовные дела, которые пока остаются на рассмотрении судов.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в прошлом году Совет министров Беларуси в Концепции миграционной политики на 2024–2028 годы прописал необходимость принятия дополнительных мер по “стимуляции” уехавших за границу белорусов — чтобы те активнее возвращались на родину и высылали из-за границы больше денег в Беларусь.

Совмин поручил МВД и КГБ вернуть в Беларусь уехавших белорусов. Кого решил «стимулировать» слать деньги на родину?