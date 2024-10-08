Норвегия присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси

Опубликовано: 08.10.2024 09:05 , Обновлено: 08.10.2024

Власти Норвегии 7 октября объявили о введении дополнительных санкций в отношении Беларуси. По сути, страна присоединилась к последнему обширному санкционному пакету, принятому Евросоюзом в июне этого года. Причиной такого шага правительство Норвегии назвало помощь, которую Беларусь оказывает России. Ту, в свою очередь, обвинили в "нарушении международного права" из-за военных действий в Украине.

В правительстве Норвегии, на сайте которого было опубликовано постановление о расширении ограничений в отношении официального Минска, указано, что новые санкции “носят комплексный характер”. Они затронут сразу несколько секторов экономики - торговлю, услуги и транспорт.

В перечне ограничений, которые заработали с 7 октября, норвежские власти указали следующие:

запрет на посреднические услуги, связанные с товарами и технологиями оборонного назначения,

запрет на транзит через территорию Беларуси огнестрельного оружия, комплектующих и боеприпасов, сырой нефти и нефтепродуктов, некоторых машин,

запрет на экспорт товаров так называемого “двойного назначения”, а также предметов роскоши,

запрет на импорт золота, алмазов,

запрет на определенные инвестиции в энергетическом секторе,

запрет на оказание определённых инженерных и маркетинговых услуг напрямую правительству, а также физическим или юридическим лицам,

запрет на автомобильные перевозки грузов, который теперь будет распространяться и на автотранспортные предприятия с прицепами и полуприцепами, зарегистрированными в Беларуси,

запрет юрлицам осуществлять автомобильные перевозки, если они как минимум на 25% принадлежат белорусским физическим или юридическим лицам.

Ранее Telegraf.news рассказал, что президент Беларуси Александр Лукашенко в конце сентября назвал западные санкции “фашизмом”, заявив, что они введены “не против него лично”, а “против всей страны и всех белорусов”. При этом Лукашенко подчеркнул: для Республики это — “время возможностей”.

«Выхода другого просто нет» — Лукашенко назвал западные санкции «фашизмом» и «временем возможностей»

В свою очередь министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на министерской встрече Группы друзей в защиту Устава ООН 27 сентября в Нью-Йорке предложил разработать международный договор против “односторонних принудительных мер”, то есть санкций.

МИД Беларуси предложил разработать международный договор против санкций