МИД Беларуси предложил разработать международный договор против санкций

Опубликовано: 27.09.2024 20:43 , Обновлено: 27.09.2024

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на министерской встрече Группы друзей в защиту Устава ООН 27 сентября в Нью-Йорке предложил разработать международный договор против "односторонних принудительных мер", то есть санкций.

“Мы считаем, что вопрос об односторонних принудительных мерах должен оставаться приоритетным для Группы в силу его четкой связи с Уставом ООН … В этой связи мы были бы признательны, если бы уважаемые главы делегаций на общих прениях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в своих национальных заявлениях отметили необходимость воздержаться от любых односторонних принудительных мер и отменить запреты и ограничения в отношении белорусских удобрений на международных рынках”, - сказал Рыженков, передал белорусский МИД.

Фото: МИД Беларуси

“Давайте попробуем разработать международный договор против односторонних принудительных мер. Такая идея обсуждается на полях Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО)”, - добавил министр.

Ранее Telegraf.news сообщал, что 27 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со студентами инженерно-технических вузов Минска назвал санкции Запада “фашизмом”. Глава государства отметил, что ограничения ввели “не против него лично”, а “против всей страны и всех белорусов”.

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