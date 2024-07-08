Ночной десант и боевые действия в городских условиях. Под Брестом начались белорусско-китайские антитеррористические учения
В понедельник, 8 июля, на полигоне "Брестский" состоялось открытие совместной антитеррористической тренировки белорусских и китайских военных. Учения получили название "Атакующий сокол" и будут включать в себя отработку нескольких аспектов военных действий.
Так, в Минобороны Беларуси рассказали, что в ближайшие дни белорусские спецназовацы вместе с китайскими коллегами планируют:
- провести ночное десантирование,
- отработать порядок преодоления водных преград,
- отработать ведение боевых действий в населенном пункте.
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Командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси Вадим Денисенко пояснил, что в рамках учений сводные подразделения будут действовать совместно, а отдельно белорусского подразделения или отдельно китайского подразделения не будет.
Необходимость проведения подобных совместных учений Денисенко объяснил “сложной обстановкой” в мире.
“События в мире сложные, обстановка сложная, поэтому, изучив новые формы и способы ведения тактических задач, здесь на учениях мы будем все эти моменты отрабатывать”, - заявил он.
В Беларусь прилетели военные Народно-освободительной армии Китая. Зачем?
Ранее Telegraf.news рассказал, что военнослужащие Народно-освободительной армии Китая прилетели в Беларусь 6 июля. Совместные антитеррористические учения двух стран запланировали на 8-19 июля. Одновременно с этим в официальным визитом в Пекин выбыл министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.
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