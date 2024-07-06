В Беларусь прилетели военные Народно-освободительной армии Китая. Зачем?

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Опубликовано: 06.07.2024 13:25 , Обновлено: 06.07.2024

В Беларусь 6 июля прилетели военнослужащие Народно-освободительной армии Китая. Их встретили представители белорусского Министерства обороны, фотоотчет об этом опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Как рассказали в Минобороны, китайские военные примут участие в совместном с белорусской стороной антитеррористическом учении. Его запланировали провести в период с 8 по 19 июля.

Фото: агентство "Ваяр"

Фото: агентство "Ваяр"

В ведомстве дополнили, что тренировку организуют для обмена опытом, слаживания белорусских и китайских подразделений. Еще одна задача учения - создать фундамент для дальнейшего развития отношений Беларуси и КНР в области подготовки войск.

Фото: агентство "Ваяр"

Фото: агентство "Ваяр"

Ранее Telegraf.news рассказывал об антитеррористических учениях в Брестской области, которые провели с 10 по 13 июня. Здесь задействовали только белорусские силы: Комитет государственной безопасности, Министерство внутренних дел, Государственный пограничный комитет и другие ведомства.

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