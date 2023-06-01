"Никому мы не нужны" - Лукашенко объяснил спецслужбам СНГ свою «железную точку зрения»

Опубликовано: 01.06.2023 17:07 , Обновлено: 07.06.2023

Александр Лукашенко 1 июня встретился с руководителями органов безопасности и спецслужб государств - участников СНГ. Там он, среди прочего, поделился своей «железной точкой зрения» и заявил, что «у нас готовят силовой сценарий смены власти».

«Никому мы не нужны»

Говоря о «ситуации внутри и вокруг СНГ», Лукашенко заявил, что «никому мы не нужны, кроме того постсоветского пространства, которое сегодня существует после распада Советского Союза».

«Фактически мы разговариваем на одном языке, у нас единая экономика, у нас единые рынки, производственная кооперация и так далее. Для того чтобы это создать, не хватит периода жизни ни нашей, ни наших детей. И зачем ломать? Зачем ломать этот общий рынок?», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По его словам, от сближения стран на постсоветском пространстве есть «значительный экономический эффект». В качестве примера он привел Узбекистан, сотрудничество которого с Содружеством «принесло ему лишние $1,5 млрд».

«Железная точка зрения»

Также Лукашенко рассказал, что военно-политическая обстановка вокруг Содружества «обостряется, и она будет обостряться».

Он считает, что другие «крупные игроки», вокруг Беларуси, РФ и центральноазиатских государств, будут «потихоньку пытаться нас растащить».

«Мы этого, мужики, не должны допустить. Это моя железная точка зрения», — сказал Лукашенко.

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«У нас готовят силовой сценарий смены власти»

Кроме того Лукашенко утверждает, что в Украине «готовят боевиков», а в Польше, Литве, Чехии — «отряды», чтобы «в нужный момент перебросить в Беларусь».

«И это уже не 2020 год, когда девчонки ходили в белых коротких юбчонках с цветочками на демонстрации. Люди уже готовы прийти сюда с оружием в руках», — добавил он.

Лукашенко заявил, что «у нас готовят силовой сценарий смены власти» и пообещал этого не допустить.

Как ранее писал Телеграф, глава КГБ Иван Тертель, отвечая на вопросы журналистов пояснил, почему на внешней границе Беларуси усилен контроль.

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