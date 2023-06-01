«Определенная фильтрация» - В КГБ объяснили усиленные проверки на белорусской границе

Опубликовано: 01.06.2023 15:41 , Обновлено: 01.06.2023

В четверг, 1 июня, Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности, отвечая на вопросы журналистов пояснил, почему на внешней границе Беларуси усилен контроль.

По словам главы КГБ, сделано это «для выявления и локализации деятельности лиц, вынашивающих террористические, экстремистские устремления по отношению к Беларуси», цитирует БелТА председателя ведомства.

Иван Тертель отметил, что Комитет госбезопасности знает «о наличии реальных планов среди лиц из боевых групп, сформированных на территории Украины, Польши, Литвы, Чехии, некоторых других стран, о совершении терактов в Беларуси».

Усиленный контроль по периметру всей границы – это барьер, и это, по словам Тертеля, лишь одна из составляющих, позволяющая “осуществлять определенную фильтрацию” и не допускающая в Беларусь террористов.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Польша полностью закрыла границу для белорусских грузовиков.

Польша полностью закрыла границу для белорусских грузовиков

А еще мы писали, что в Сети появилась видео с белорусско-украинской границы, на которой видно, как сперва белорусские пограничники включили обращение для украинских коллег, а те позже ответили.

«Больше похож на русские щи» — Белорусские пограничники предложили украинским белорусский борщ. Те ответили