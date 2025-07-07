"Никаких исключений" - Трамп пригрозил ввести 10%-ный допналог для стран, поддержавших БРИКС. Беларуси коснётся?

Опубликовано: 07.07.2025 07:45 , Обновлено: 07.07.2025

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 6 июля, обрушился с критикой на страны БРИКС. Он пригрозил ввести дополнительные 10-процентные пошлины не только для самих участниц своеобразного клуба крупнейших стран с развивающейся экономикой, в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, но и для стран, поддержавших их политику.

“Любая страна, которая присоединится к антиамериканской политике БРИКС, будет облагаться ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 10%-ным тарифом. Никаких исключений из этой политики не будет”, — написал американский президент на своей страничке в социальной сети Truth Social.

По какому принципу американские власти планируют определять, присоединилась ли страна к “антиамериканской политике БРИКС”, Трамп не уточнил, поэтому до конца не ясно, коснётся ли это официальных стран-партнёров объединения, коим с недавних пор является и Беларусь.

В свою очередь министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что страны, которые не заключат новые торговые соглашения с США до 1 августа, могут ожидать возвращения ставок пошлин к тем чрезвычайно высоким уровням, объявленным Трампом в апреле этого года.

Как отметило издание Axios, фактически это новый крайний срок для крупнейших торговых партнеров США, чтобы договориться об альтернативе масштабным мировым тарифам президента Трампа.

Сам Трамп на прошлой неделе заявил, что уже в понедельник, 7 июля, около десятка стран получат письма с односторонним установлением тарифной ставки, а в последующие дни их будет больше.

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Страны БРИКС призвали к отмене односторонних санкций и реформе ВТО

Заявление Трампа прозвучало в то время, как в бразильском Рио-де-Жанейро проходит 17-й саммит стран-участниц БРИКС. По итогам первого дня саммита участницы выступили с декларацией, в которой, наоборот, призвали к отмене экономических санкций, осудив практику “односторонних принудительных мер, противоречащих международному праву”.

Участники саммита подчеркнули, что санкции оказывают “далеко идущие негативные последствия для прав человека”, таких как право государств на развитие и продовольственную безопасность. При этом, по мнению членов БРИКС, такие санкции “непропорционально” затрагивают менее обеспеченные слои общества, бьют по людям, находящимся в более уязвимом положении.

Кроме того, БРИКС как объединение выступило за реформу Всемирной торговой организации (ВТО), чтобы”обеспечить ее актуальность и вернуть доверие к многосторонней торговой системе”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце прошлого года Беларусь и ещё 12 государств получили официальный статус страны-партнера БРИКС. Это Казахстан, Алжир, Турция, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам. Узнали, что известно о таком статусе.

Беларусь стала страной-партнером БРИКС. Что это значит?