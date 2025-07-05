БРИКС не стал антиЗападом? Почему Си Цзиньпин и Путин о казались ехать на саммит БРИКС

Опубликовано: 05.07.2025 18:37 , Обновлено: 05.07.2025

На саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), который начнется в воскресенье, 6 июля, не будут присутствовать ни Владимир Путин, ни Си Цзиньпин.

Это обстоятельство может указывать на то, что недавнее расширение группы снизило ее идеологическую значимость для двух стран-основательниц, предположило издание The Guardian .

Си Цзиньпин, которому 72 года, на протяжении последних 12 лет регулярно посещал саммиты БРИКС. Официальные причины, по которым вместо него на встречу отправляется премьер-министр Ли Цян , не были озвучены. Тем не менее, китайские чиновники неофициально сообщили о проблемах с расписанием лидера Китая.

Президент России Владимир Путин объявлен в розыск Международным уголовным судом (МУС) и, возможно, решил не посещать Рио-де-Жанейро, чтобы избежать неловкой ситуации для организаторов саммита, подписавших Римский статут МУС. После его поездки в Монголию в сентябре 2024 года эта страна оказалась втянута в правовой спор с МУС, так как не отреагировала на ордер на арест Путина.

Британское издание, однако, связало отсутствие двух лидеров с тем, что БРИКС, которую теперь часто называют альтернативой «Большой семерке» , претерпела быстрое расширение. Это привело к тому, что международное объединение углотс пути построения идеологической альтернативы западному капитализму.

Изначально в объединение входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. В прошлом году к ним присоединились Индонезия, Иран, Египет, Эфиопия, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Эти страны находятся на различных стадиях экономического развития и не все хотели бы строить антагонистический союз по отношению к Западу.

Выгода для Бразилии и новые инициативы

В то же время отсутствие глав России и Китая на саммите может быть выгодно для Бразилии, которая стремится укрепить свои позиции среди стран Глобального Юга.

Эта страна намерена использовать встречу для продвижения темы реформы глобального миропорядка. И для Бразилии совсем не интересно сосредоточивать все внимание исключительно на “критике западных двойных стандартов на Ближнем Востоке и в Украине”.

Хозяйка саммита подготовила ряд конкретных предложений, касающихся:

перехода к зеленой энергетике;

сотрудничества в сфере вакцин;

распространения режима наибольшего благоприятствования на все страны в рамках ВТО (Всемирной торговой организации).

Впрочем, власти Бразилии все равно считают, что объединение БРИКС — один из шагов зарождающегося нового мирового порядка.

Ранее Telegraf.news писал, что Беларусь и 12 других государств 24 октября 2024 года получили статус страны-партнера БРИКС. Это Казахстан, Алжир, Турция, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам. Узнали, что известно о таком статусе.

Беларусь стала страной-партнером БРИКС. Что это значит?