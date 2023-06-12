"Ни у кого нет проблем с белорусами" - The Guardian рассказала, почему поляки стали по-разному относиться к переехавшим белорусам и украинцам

Опубликовано: 12.06.2023 11:33 , Обновлено: 12.06.2023

Президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скурка заявил, что поляки стали испытывать меньше желания помогать украинским беженцам из-за того, что те продолжают говорить на русском языке. При этом к белорусам из-за этого нет претензий.

Британское издание The Guardian написало, что Варшава стала одним из самых русскоговорящих городов Польши из-за большого количества там украинцев и белорусов. При этом обилие русской речи начало раздражать некоторых поляков.

По данным издания, большинство украинских беженцев, находящихся в Польше, прибыли с востока Украины, где преобладает русский язык.

The Guardian утверждает, что в столице Польши также осели десятки тысяч белорусов, в основном также русскоязычных, которые переехали в Польшу после протестов 2020 года. Но к ним отношение другое. Белорусы там устраиваются на работу, не имеют статуса беженцев, активнее осваиваются в польском обществе.

В то же время, Мирослав Скурка признался, что его организация “получила многочисленные звонки от поляков, которые хотели помочь, но были обеспокоены, узнав, что украинцы, которым они помогали, продолжали говорить по-русски”.

[info_b]На начало апреля 2023 года в Польше, по информации УВКБ ООН, было зарегистрировано свыше 1,58 млн украинских беженцев. Часто это женщины с детьми, которые нуждаются в финансовой поддержке. Правительство Польши в 2022 году потратило около 8,36 млрд евро на украинских беженцев 2022 года. Однако украинцам очень сильно помогли и помогают простые поляки.[/info_b]

В то же время, по результатам опроса Союза украинцев в Польше, отношение поляков к украинцам в стране постепенно становится “все менее позитивным”. По главы Союза, одной из причин было то, что большинство украинцев в Польше говорят по-русски.

“Ни у кого нет проблем с белорусами, говорящими по-русски, но когда речь идет об украинцах, люди задаются вопросом, свидетельствует ли это о политических предпочтениях”, — сказал Скурка.

Ранее Телеграф сообщил, что Генеральная прокуратура 28 апреля сообщила о проведении заседания комиссии по возвращению белорусов, которые выехали из Беларуси после 2020 года. По данным коммисии, к ним обратилось около 60 человек.

«Свыше 60 обращений» — Генпрокуратура провела заседание по возвращению уехавших белорусов. Что решили?

Тем временем, Анастасия Лузгина, научный сотрудник BEROC, представила результаты исследования миграции из Беларуси в страны ЕС. Экономист рассказала, сколько белорусов покинули страну в последние годы.

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