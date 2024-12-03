«Ни результата, ни виноватых» - Лукашенко поставил под вопрос существование Академии наук Беларуси

Опубликовано: 03.12.2024 14:55 , Обновлено: 03.12.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 декабря провёл совещание с рабочей группой, которой поручено проанализировать деятельность Национальной академии наук (НАН). Он поставил под вопрос целесообразность существования Академии наук в нынешнем виде, а также раскритиковал Госкомитет по науке и технологиям (ГКНТ) и отраслевые министерства.

Лукашенко признал, что “без эффективной академической науки развитие страны будет проблематичным”, но усомнился в её эффективности в нынешнем состоянии.

“С такой наукой, как у нас, мы не ускоримся и успехов не добьемся”, - процитировала Лукашенко его Администрация.

Госкомитет по науке и технологиям и отраслевые министерства он раскритиковал за невыполнение своей “основной функции” - координации и управления научными программами. По его словам, одни из самых востребованных в настоящее время отраслей науки - разработка беспилотников, космические разработки, цифровые и биотехнологии, “отданы на откуп самой Академии наук”.

“Она сама себе заказчик, исполнитель и контролёр. Как в этих сферах можно обойтись без специалистов-практиков, которые понимают, что именно нужно экономике?” - задался риторическим вопросом Лукашенко.

Он отметил, что в таких условиях “нет ни результата, ни виноватых” и “спрашивать не с кого”, а работу учёных, которые, по его словам, занимаются “исследованиями ради исследований”, назвал “сизифовым трудом”. НАН в целом президент Беларуси упрекнул в том, что она “не стала драйвером опережающего научно-технического развития” и дала “критически мало прорывных научных достижений”.

“От деятельности академии мы не видим той отдачи, на которую рассчитывали”, - заявил он, указав на отсутствие монетизации исследований и разработок НАН, которые глава государства рассматривает как главный критерий оценки эффективности.

По словам Лукашенко, встает вопрос, “нужна ли стране Академия наук в таком виде” или “лучше сконцентрироваться на отраслевой, вузовской науке”.

Лукашенко приказал создать группу для контроля за учеными НАН. Что будет делать?

Ранее Telegraf.news рассказал, что в июне этого года Лукашенко распорядился создать постоянно действующую рабочую группу по анализу деятельности Национальной академии наук, которую возглавил глава Комитета государственного контроля. Уже в октябре он пообещал “сделать вывод по кадрам” и определиться, “можно ли работать с этими руководителями институтов и так далее или нет”.

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