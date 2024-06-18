Лукашенко приказал создать группу для контроля за учеными НАН. Что будет делать?

Опубликовано: 18.06.2024 18:09 , Обновлено: 18.06.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 июня подписал распоряжение о создании постоянно действующей рабочей группы по анализу деятельности Национальной академии наук (НАН).

Как сообщили в пресс-службе главы государства, в состав этой рабочей группы вошли “независимые компетентные эксперты, авторитетные ученые” с “глубокими знаниями, высокой квалификацией, значительным опытом работы в научной сфере и системе государственного управления”.

Руководителем группы назначили председателя Комитета государственного контроля (КГК) Василия Герасимова. Чем же она займется? Во-первых, рабочая группа изучит практическую ориентированность и результативность научных исследований и разработок исследователей НАН, внедрение этих разработок в отрасли экономики и социальной сферы.

Во-вторых, посмотрит, как экспортируется отечественная научно-техническая продукция и разрабатывается импортозамещающая.

В пресс-службе Лукашенко дополнили, что в случае необходимости к работе группы привлекут руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и других организаций, а также профильных специалистов в той или иной области науки и практической деятельности.

Каждый год до 15 июля (в этом году - до 1 ноября) рабочая группа должна будет представлять президенту доклад о своих результатах и предложения по решению обнаруженных проблем.

Деятельность рабочей группы будет обеспечивать Государственный комитет по науке и технологиям.

Ранее Telegraf.news сообщал, что ученые НАН пообещали разработать еду в тюбиках для белорусов. “Содержимое тюбика может быть индивидуальным. Такая технология может использоваться в спортивных и фитнес‑центрах, реабилитационных и лечебно‑диагностических учреждениях», - рассказал директор научно-практического центра академии по продовольствию Алексей Мелещеня.

В НАН РБ пообещали изобрести для белорусов еду в тюбиках. Зачем?