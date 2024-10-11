Лукашенко пообещал «медленно шкуру драть» с белорусских учёных. За что?

Опубликовано: 11.10.2024 14:51 , Обновлено: 11.10.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 октября анонсировал "разбирательства" в научной сфере, пообещав "медленно шкуру драть" с белорусских учёных за неудовлетворительные результаты работы. Такие заявления он сделал во время рабочей поездки в Шкловский район Могилевской области.

В ходе рабочей поездки Лукашенко показали экспериментльное кукурузное поле ОАО “Александрийское”, где в этом году выращивали 6 сортов белорусской и 6 сортов импортной селекции. Несмотря на заявления руководства хозяйства о “достойных результатах”, президент упрекнул белорусских селекционеров в том, что мы всё ещё “отстаем от Запада”, сообщила его пресс-служба.

Лукашенко потребовал от учёных вывода “высокоурожайных хороших сортов”, сопоставимых с импортными, и “хороших результатов” “при том внимании, которое мы уделяем ученым”.

“Мы с вас начнём медленно, по-народному говоря, шкуру драть. Вы должны дать результат! Вы обещали устойчивость к полеганию, высочайшую урожайность и прочее… В ближайшее время мы разберемся: комиссия из числа ученых проверяет Академию наук серьезнейшим образом”, - процитировало президента издание sb.by.

Он также пообещал “сделать вывод по кадрам” и определиться, “можно ли работать с этими руководителями институтов и так далее или нет”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в июне этого года Лукашенко распорядился создать постоянно действующую рабочую группу по анализу деятельности Национальной академии наук, которую возглавил глава Комитета государственного контроля. До 1 ноября рабочая группа должна будет представить президенту доклад о своих результатах и предложения по решению обнаруженных проблем.

Лукашенко приказал создать группу для контроля за учеными НАН. Что будет делать?