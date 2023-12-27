"Нет и не намечается союзников" - В МИД РФ рассказали об одном исключении

Опубликовано: 27.12.2023 18:35 , Обновлено: 27.12.2023

Министерство иностранных дел России опубликовало доклад под названием "Политика России в отношении Мирового большинства", в котором говорится, что действия властей этой страны привели к тому, что у нее нет твердой поддержки на международном уровне.

А единственным союзником является Беларусь, “в рамках Союзного государства”. В докладе говорится, что даже в созданных на обломках СССР под эгидой РФ организациях - ОДКБ и ЕАЭС - отношения носят “партнерский характер, без твердых политических или военных обязательств”.

[info_b]Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), — региональная международная организация в области коллективной безопасности с участием нескольких постсоветских государств, которая была создана для совместной защиты территориальной целостности и независимости входящих в нее стран-участниц.[/info_b]

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Что касается Китая, то в России считают, что отношения с этой страной “уникальные”, что выражается в том, что у РФ и КНР не никаких обязательств, а страны друг для друга - “важнейший геополитический, геоэкономический и военно-стратегический ресурс”.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко провел 20 июня встречу с министрами иностранных дел, государств – членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В ходе заседания шла речь об укреплении интеграционных структур организации.

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