Опубликовано: 23.09.2022 14:56 , Обновлено: 03.10.2022

23 сентября Александр Лукашенко, отвечая на вопрос про обещанную амнистию, рассказал, почему «не торгует людьми», но все же надо «идти на «компромисс». А также рассказал, что будет делать с «мерзавцами», которые хотят вернуться в Беларусь.

Кто-то сравнил амнистию заключенных в Беларуси с «политическим торгом с Западом», на что Лукашенко заявил, что «не торгуется людьми».

«Никакого торга не будет. Я не буду торговаться, даже если за этим будет какая-то выгода. Я никогда на это не пойду. Но там, где можно пойти на какой-то компромисс, надо идти. Это же наше общество, они рано или поздно все равно выйдут», — передает его слова пресс-служба.

Он подчеркнул, что на компромисс нужно идти, но не с «настоящими преступниками».

«Нельзя быть “дубоватыми” — вот мы встали в позу и все, никого не видим. Ведь были люди, которые действительно заблудшими были. Некоторые так-сяк: наверное, власть не удержится, и я пойду [на протесты. - Прим.]», — заявил он.

Что касается тех, кто вынужден был уехать из Беларуси, Лукашенко заявил, что есть «много обращений» с просьбами вернуться в страну:

«Ясно, что там может и процент мерзавцев вернуться. Может, и завербованные. Шпионы шпионами, их мы вычислим. Чтобы тут не образовались террористические ячейки. Я еще не определился, каким образом нам отсеять».

По его словам, «надо быть очень осторожными», но и «отпихиваться ни от кого не надо».

«Это же жизнь людей, их судьба. Индивидуально. Их будет становиться больше и больше. Но нам надо этот период пройти», — подчеркнул он.

И добавил: «Надо отсеивать, чтобы это были нормальные люди. А те, кто совершил преступление, они и проситься не будут. Это скорее всего уже люди, которые поняли, что на чужбине плохо. От них не надо отпихиваться».

Напомним, что еще 6 сентября генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед заявил, что амнистировать планируют не менее 8 тыс. человек. Однако пока такой законопроект в парламент не поступал, и ничего конкретного про него не слышно.

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Однако недавно Юрий Воскресенский, которого на телеканале СТВ назвали политологом«, заявил 19 сентября, что амнистия в Беларуси будет обязательно, но позже, чем все думали. Коснется же она, по его словам, не всех, а на 90% «первоходов».

Воскресенский заявил, что ранее обещанная амнистия в Беларуси коснется «первоходов» — «Депутаты не дадут соврать»