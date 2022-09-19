Воскресенский заявил, что ранее обещанная амнистия в Беларуси коснется "первоходов" - "Депутаты не дадут соврать"

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Опубликовано: 19.09.2022 20:10 , Обновлено: 03.10.2022

Юрий Воскресенский, которого на телеканале СТВ назвали "политологом", заявил 19 сентября, что амнистия в Беларуси будет обязательно, но позже, чем все думали. Коснется же она, по его словам, не всех, а на 90% "первоходов".

“Депутаты в студии не дадут соврать. С процедурами, с регламентом, без всякой спешки. И, насколько мне известно, этот законопроект уже если не внесен, то сегодня спикер парламента Владимир Андрейченко сказал, что он уже где-то на подходе”, - рассказал Юрий Воскресенский. По его словам, амнистия не будет связана с чем-то “политическим”.

“На 90 % амнистия коснется простых людей. Так называемых, прежде всего, «первоходов», которые по молодости или, может быть, по зрелости совершили ошибки. Мы должны думать, прежде всего, о них. Потому что деструктивные силы мало того, что сводят только к политическим, они все время называют несколько фамилий, унижая этих же самых политических”, - [link href=“https://ctv.by/voskresenskiy-na-90-amnistiya-kosnetsya-prostyh-lyudey” rel=“noopener” target=“_blank”] попытался [/link] объяснить в эфире СТВ Юрий Воскресенский принципы попадания в списки на амнистию заключённых Беларуси.

Ранее Телеграф сообщил, что 6 сентября Александр Лукашенко собрал совещание, чтобы обсудить, кого амнистировать ко «Дню народного единства» 17 сентября. По словам генпрокурора Шведа и главы МВД Кубракова в список могут войти 8,5 тыс. человек. Но, как минимум, при одном при важном условии.

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