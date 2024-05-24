Лукашенко объяснил, почему Путин прилетел в Минск ночью

Опубликовано: 24.05.2024 07:53 , Обновлено: 24.05.2024

Официальный визит президента России Владимира Путина в Минск начался глубокой ночью 23 мая. Президент Беларуси Александр Лукашенко, лично встретивший своего российского коллегу в аэропорту, объяснил это своеобразной "традицией".

“Я ехал и думал: традиция такая сложилась, что у нас всегда нету времени днем начать переговоры. Мы до полуночи всегда. Думаю, ничего страшного”, - процитировала Лукашенко его пресс-служба, пояснив, что официальным мероприятиям, запланированным на пятницу, 24 мая, будет предшествовать неформальное общение двух лидеров.

В Администрации белорусского президента сообщили, что на первый план нынешних двухсторонних переговоров решили вынести вопросы безопасности, а уже на 24 мая запланировали обсуждение вопросов экономического характера, в том числе, при участии членов правительств двух государств.

По словам Лукашенко, у него есть “очень интересные предложения”, как по по центральноевропейскому региону, так и по Кавказскому, который, по его словам, “очень серьезно обсуждали во время визита в Азербайджан”.

В свою очередь Владимир Путин анонсировал обсуждение второй фазы учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия, заявив, что белорусская сторона будет принимать “прямое участие” в этих мероприятиях.

«Указания генштабам даны» — Путин рассказал, когда Беларусь присоединится к российскому учению с ядерным оружием

Ранее Telegraf.news рассказывал, что предыдущий официальный президента России в Минск состоялся 23 ноября 2023 года, когда он прилетел для участия в саммите ОДКБ.

Пашинян отказался лететь в Минск и попросил его понять