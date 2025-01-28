«Не учитывают объективные реалии» - МИД ответил на заявления стран ЕС по выборам в Беларуси

Опубликовано: 28.01.2025 16:03 , Обновлено: 28.01.2025

Министерство иностранных дел 28 января выступило с официальным заявлением по поводу совместного заявления Евросоюза и ряда присоединившихся в нему стран о результатах президентских выборов в Беларуси. Критику в адрес Минска в ведомстве назвали "безосновательной" и выразили "сожаление" по поводу "клишированных ярлыков" и "санкционных угроз".

По мнению белорусского внешнеполитического ведомства, заявление ЕС “намеренно искажает факты” и “не учитывает объективные реалии” как в самой Беларуси, так и в мире в целом.

“Причем такая риторика используется на фоне собственных системных проблем, нарастающей внутренней разобщенности, деградации позиций на международной арене так называемого “коллективного Запада”, - упрекнули ЕС в МИДе.

В ведомстве предупредили, что подобная позиция “не приведет ни к чему, кроме дальнейшего ухудшения отношений с Беларусью”. По мнению белорусских дипломатов, нормализация отношений с Минском, напротив, могла бы “быть выгодна” самому Евросоюзу “для решения общих для всех проблем в европейском регионе и мире”.

В МИД обратили внимание на “очевидную разницу” в оценках президентских выборов в Беларуси, сделанных теми наблюдателями, которые лично посетили страну во время электоральной кампании (а среди них, по подсчётам МИДа, были представители более 50 государств), и теми, кто озвучивал свои выводы из-за рубежа без посещения страны. По мнению МИДа, последние выдавали лишь “заранее заготовленные штампы”.

“Собственно, под влиянием некоторых подписантов БДИПЧ и приняло решение о неучастии в наблюдении за выборами в Беларуси”, - напомнили в МИДе об отказе Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) присылать своих наблюдателей, сославшись на слишком поздно полученные приглашения.

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В МИД также указали на “тупиковость и контрпродуктивность” наращивания санкционного давления на Беларусб. Там заявили, что подобные шаги со стороны западных стран “не повлияют на избранный гражданами Беларуси курс”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас вечером 26 января сделала официальное заявление о президентских выборах в Беларуси, назвав их “фиктивными”. Это заявление публично поддержали министры иностранных дел ряда стран Северной Европы и Балтии, а также соседней Польши. В ответ на это глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко поставил под сомнение легитимность самой Каллас и заявил, что от подобных публикаций ему уже “хочется очень сильно спать”.

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