Не только отставные милиционеры. В ЦИК Беларуси рассказали, кого привлекут к круглосуточной охране избирательных участков

Опубликовано: 17.01.2025 10:08 , Обновлено: 17.01.2025

В Центральной избирательной комиссии рассказали, что в период проведения президентских выборов, которые запланированы в Беларуси на 26 января, все избирательные участки "будут взяты под круглосуточную охрану". При этом, начиная с 20 числа, на "усиленный вариант несения службы" пообещали перевести не только отставных милиционеров.

В Центризбиркоме сообщили, что в период голосования — досрочного и основного — сотрудникам внутренних дел “окажут содействие” добровольные дружины, ветераны ОВД и курсанты ведомственных учреждений образования. При этом в ЦИК заявили, что все участки “обследовали” и оборудовали кнопками тревожной сигнализации.

К слову, ранее начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Александр Купченя рассказал, что, по предварительной информации, к местам голосования приблизят патрули, находящиеся в единой системе размещения, а также создадут дополнительные мобильные группы и группы быстрого реагирования, оснащённые автоматическим оружием, [link href=“https://sputnik.by/20250116/mvd-perekhodit-na-usilennyy-variant-neseniya-sluzhby-s-20-yanvarya-1092725109.html” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] российское информагентство Sputnik.

Ранее Telegraf.news писал, что запрещено делать c бюллетенями для голосования в день выборов. Также в Центризбиркоме рассказали, как быть тем, кто случайно испортит выданный ему бюллетень. Грозит ли наказание и за это?

В ЦИК пригрозили белорусам штрафом до 630 рублей за эти действия с бюллетенями

Также мы рассказывали, что на встрече со своими доверенными лицами на предстоящих выборах главы государства 3 января Александр Лукашенко потребовал “смело подключать” военных для соблюдения порядка во время электоральной кампании.

Лукашенко потребовал «смело подключать» военных для соблюдения порядка на выборах президента