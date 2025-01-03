Лукашенко потребовал "смело подключать" военных для соблюдения порядка на выборах президента

Опубликовано: 03.01.2025 14:56 , Обновлено: 03.01.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со своими доверенными лицами на предстоящих выборах главы государства 3 января потребовал "смело подключать" военных для соблюдения порядка во время электоральной кампании.

“Надо это время достойно пройти, чтобы на нас не валилась всякая дрянь из-за границы прежде всего. Да и внутри, чтобы людям не испортить настроение”, - [link href=“https://president.gov.by/ru/events/vstreca-s-predsedatelami-oblispolkomov-i-minskogo-gorispolkoma” target=“_blank” rel=“noopener”] процитировала [/link] главу государства его пресс-служба.

Лукашенко поручил председателям облисполкомов и Минского горисполкома, а также своей администрации помочь избирательным комиссиям на участке.

Фото: president.gov.by

“Потому что эти негодяи [оппоненты за границей] - ясно, что они уже поддавливают наших членов комиссий, особенно руководство. Я очень рад, что никто не боится их. Они в открытую заявляют: “Да, мы члены комиссий и мы будем проводить и организовывать выборы!” Но подключиться надо. Где надо, милицию, где надо, военных смело подключайте. Так, чтобы был порядок”, - потребовал президент.

Ранее Telegraf.news писал, что 1 января в Беларуси официально стартовала предвыборная агитация. На то, чтобы познакомить избирателей со своими предвыборными программами, кандидатам дали 25 дней. При этом отдельные элементы агитации законодательством запрещены под страхом административного и даже уголовного преследования.

В Беларуси стартовала предвыборная агитация. Что ЦИК запретил говорить кандидатам в президенты?