«Готовятся очередные шаги» - Постопред Беларуси в ООН заявил о «плодотворном развитии» диалога с США

Опубликовано: 01.08.2025 07:37 , Обновлено: 01.08.2025

Постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков заявил о том, что диалог Минска и Вашингтона "очень плодотворно развивается", а Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "окно возможностей" для улучшения отношений между двумя странами открыло возвращение Дональда Трампа в Белый дом.

По словам Рыбакова, после того, как Лукашенко в июне этого года провёл встречу в Минске со спецпосланником президента США Китом Келлогом, “процесс продолжается” и Минск находится “в постоянном контакте” с представителями Госдепартамента США, Администрации Трампа и Совета национальной безопасности.

“Продолжаются консультации, переговоры. Готовятся очередные шаги с обеих сторон. Все очень плодотворно развивается. Просто с учетом бурных событий во всем мире и большой занятости всех вовлеченных не так быстро идет процесс, как хотелось бы. Но могу вас заверить, что он идет”, - заявил Рыбаков в интервью телеканалу “Беларусь 1”.

Тем временем Лукашенко 31 июля в ходе совещания с руководителями дипломатических представительств Беларуси заявил, что именно возвращение Трампа на пост президента США открыло “окно возможностей для улучшения отношений” между двумя странами. В ходе совещания Лукашенко похвалил Трампа за занятую им позицию “Америка прежде всего”.

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“Может, лучше так, чем “либеральный миропорядок”, который существовал при Байдене”, - высказал своё предположение белорусский Президент.

По его словам, последние встречи представителей официального Минска с американцами “показали, что они готовы слушать”.

“Без всякого заискивания с нашей стороны. Возвращение Трампа открыло окно возможностей для улучшения отношений. Может быть, и для разбора каких-то завалов, которые нагородили американцы и которые мешают нашей работе на мировых рынках”, - процитировала Лукашенко его Администрация.

Глава государства поставил перед белорусскими дипломатами задачу:“воспользоваться этим шансом, но твердо стоять на защите интересов Беларуси, не соглашаясь на уступки в ущерб себе”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 4 июля Президент Беларуси, поздравляя американцев с Днём независимости, от имени белорусов и себя лично обратился к президенту США Дональду Трампу с предложением вернуться к “позитивной линии”, что была в первой срок главы Белого дома.

А до этого белорусские власти освободили Сергея Тихановского и ещё несколько человек, ранее осуждённых по статьям об экстремизме, и передали властям США и Литвы.

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