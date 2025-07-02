Спецпосланник США Келлог уточнил, что пообещал в Минске. А Лукашенко, что - американцам

Опубликовано: 02.07.2025 11:39 , Обновлено: 02.07.2025

Спецпредставитель президента США генерал Кит Келлог прокомментировал публикации в российской прессе после выступления президента Беларуси Александра Лукашенко 1 июля. Глава Беларуси заявил, что США пообещали на переговорах в Минске рассмотреть возможность прекращения ударов Украины по российской территории.

Однако в российском издании в заголовке и тексте написали, что “Келлог пообещал Лукашенко «поработать» над тем, чтобы ВСУ не били по РФ”.

Спецпредставитель президента США ответил на публикацию в российской Gazeta.ru

“Эта цитата вырвана из контекста. В моем разговоре с Лукашенко мы обсуждали полное и безоговорочное прекращение огня. Любое ограничение действий Киева будет обусловлено ответными действиями Москвы. Я ни разу не делал комментариев, связанных с ведением Украиной войны вне рамок полного прекращения огня”, - заявил американский генерал.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время выступления по случаю предстоящего Дня Независимости, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным условия для наступления перемирия в Украине. И что условие главы Кремля он передал американскому переговорщику в Минске.

“Путин правильно говорит: «Слушайте, мы за, мы же не против, мы же не хотим, чтобы по нашим городам били ракеты американские, английские, французские и немецкие», — заявил Александр Лукашенко.

По его словам, он пересказал эти слова на переговорах в Минске со спецпосланником президента США Китом Келлогом. А тот пообещал “проработать” этот вопрос. Ни о каких обещаниях американского генерала заставить Зеленского действительно остановить удары по российской территории в речи не было.

Лукашенко назвал главное условие Путина для перемирия с Украиной

Не первая встреча с американцами за последнее время?

Также Александр Лукашенко заявил, что последние переговоры в Минске инициировали США. А сама встреча с Китом Келлогом была четвертой или пятой по счету из всех бесед с американцами за последнее время.

“Еще раз подчеркиваю: я разговаривал с профессионалами, специалистами, которые пишут документы (такие везде есть в каждом государстве), убеждают лидеров, приносят им эти проекты нормативно-правовых актов, - заявил Александр Лукашенко.

“Он (Кит Келлог. - Прим.) отвечал и отвечает перед Трампом за Украину. Вообще говорят, что Трамп очень любит такие должности, как спецпосланник. Спецпосланник - вокруг него группа людей, которые занимаются решением вопросов так, как это принято президентом США или каким-то другим органом власти. Вот мы с ним вели переговоры. Договорились до того, что довольно высокого уровня люди приезжают, по просьбе Трампа передали мне ряд предложений и так далее”.

“Как только Трамп посмеет”

По словам Александра Лукашенко, он “не пресмыкался” перед американцами.

Также он сослался на слова одного из недавнего переданных по просьбе США Литве белорусов, осуждённых по статьям за экстремизм, не называя имени. Но, по всей видимости, речь шла о Сергее Тихановском.

“Кричит: “Вот если Трамп скажет хоть одно слово, он побежит, он выпустит, он отпустит, еще что-то”. Как только Трамп посмеет сказать хоть одно слово, всякие разговоры с американцами прекратятся” - заверил Александр Лукашенко.

По словам президента, он также ответил Киту Келлогу, который назвал политзаключенными белорусов, осужденных по статьям за экстремизм после 2020 года.

“На что я в очередной раз заметил, что, если вы будете говорить о “политзаключенных”, мы с вами перестанем вести разговор. Особенно после Ближнего Востока, где вы разгромили, разбомбили, убили людей, детей. Десятки тысяч. Стерли с лица земли этих бедолаг. Какие политзаключенные?.. Один раз сказали - больше не говорили”, - утверждает Александр Лукашенко.