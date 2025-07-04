Лукашенко пожелал Трампу процветания и благополучия. Что предложил?

Опубликовано: 04.07.2025 08:34 , Обновлено: 04.07.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 июля от имени белорусов и себя лично обратился к президенту США Дональду Трампу с предложением вернуться к "позитивной линии", что была в первой срок главы Белого дома.

“В период Вашего первого президентства Минск и Вашингтон стали на путь нормализации отношений. К сожалению, в определенный момент белорусско-американское взаимодействие отошло от той позитивной линии. Убежден, что такое положение не соответствует национальным интересам ни наших стран, ни народов. Пришло время его изменить”, - заявил Александра Лукашенко в своем поздравлении с Днём независимости США.

Он заверил Трампа и американский народ, что всегда выступал “за построение конструктивного и уважительного диалога с США”.

“Надеюсь на восстановление положительной динамики межгосударственных контактов и реализацию взаимовыгодных проектов двустороннего и многостороннего сотрудничества”, - говорится в заявлении.

Александр Лукашенко также передал Дональду Трампу и народу США “наилучшие пожелания мира, благополучия и процветания”.

Ранее Telegraf.news писал, что спецпредставитель президента США генерал Кит Келлог прокомментировал публикации в российской прессе после выступления президента Беларуси Александра Лукашенко 1 июля. В свою очередь, президент Беларуси рассказал подробности встречи со спецпосланником Келлогом.

Спецпосланник США Келлог уточнил, что пообещал в Минске. А Лукашенко, что — американцам