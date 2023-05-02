“Сейчас обстановка такова” - Белорусские пограничники пообещали сформировать новые "мангруппы". Чем будут заниматься?

Опубликовано: 02.05.2023 13:49 , Обновлено: 02.05.2023

Председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо заявил 2 мая, что в Беларуси будут созданы дополнительные “мангруппы” (маневренные - ред)) пограничников, которые будут действовать на лидском и брестском направлениях. По его словам, на мозырском направлении такая группа действует с 2022 года.

“Мы в прошлом одну мангруппу сформировали в мозырском отряде (это около 300 человек), сейчас обстановка такова, что мы вынуждены формировать одну мангруппу на лидском направлении, вторую - как резерв на брестском направлении. Будет осень - может, они там не нужны будут, будем перебрасывать на другое направление”, - признался глава ГПК.

Таким образом в ведомстве решили усилить охрану границы Беларуси. Ранее Телеграф писал, что Пограничная служба Беларуси выставила на границу с Украиной в 2022 году «укрупненные пограничные наряды» и задействовала «маневренные группы». Об этом заявил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский 16 октября прошлого года.

“Вблизи нашей границы проводятся различного рода учения, мы видим, что ведется оптическая, радиоэлектронная и радиотехническая разведка белорусской территории», — утверждает Бычковский. Поэтому «в целях реагирования» «выставляются укрупненные пограничные наряды, активно применяются технические средства охраны границы, задействованы маневренные группы территориальных органов пограничной службы».

ГПК Беларуси выставил на границу с Украиной «маневренные группы»